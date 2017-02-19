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" ile oynamak çok zor"

AA
  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 23:35 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 23:49
"Beşiktaş ile oynamak çok zor"
Beşiktaş ile oynamak çok zor

Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'de 'a 3-1 yenildikleri maçta, savunmada düşündüklerini yapamadıklarını söyledi.

, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı rakiplerine karşı fazla adamla savunma yapıp, hızlı hücuma çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Beklediğimden daha iyi hücuma çıktık. Savunmada istediğimizi yapamadık. ile oynamak çok zor. Üst düzey takım. Bizimle ciddi kalite farkı var. Beşiktaş bizim rakibimiz değil. Kazandıkları haklı galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ligde kalma mücadelesi verdiklerini kaydeden Kafkas, "Önümüzde hedef maçlarımız var. 4'ünü kazanabilirsek benim hesaplarıma göre ligde kalırız. Hedefimiz ligde tutunabilmek." ifadelerini kullandı.

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