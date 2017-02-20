"Beşiktaş seyirci baskısı ile kazandı"

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçını siyah-beyazlı taraftarların baskısı ile kaybettiklerini söyledi.

Eryüksel, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında dün Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi. Takımın oyunundan memnun olduğunu vurgulayan Eryüksel, "Türkiye'de seyirci baskısını en iyi yapan Beşiktaş taraftarı dün de bize karşı bir galibiyet daha kazandı. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Takımın mücadelesinden son derece memnunum son 15 dakika topa biz hakimdik ve topun arkasında duran yine biz olduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik belki daha farklı bir sonuç olabilirdi. Dün Beşiktaş futbol takımı seyirci baskısı altında maçı kazanmış ve seyircinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Önümüzde daha önemli maçlar var. Şimdi Antalyaspor'u konuk edeceği. Taraftarımıza muhtacız, Antalya karşısında bizleri yalnız bırakmasınlar ve tribünleri doldursunlar" dedi.