Beşiktaş yönetimi şampiyonluk yolunda temkinli

Süper Ligin 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 ile geçen Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şampiyonluk için yarıştığı Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki hafta üst üste puan kaybetmesini iyi değerlendiren Siyah Beyazlılar iki maç üst üste kazanarak arayı açmaya başladı.

M.Başakşehir'in 4, Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin 10 puan önünde yer alan Beşiktaş'ın şampiyonluk turunu ligin bitimine haftalar kala atacağı tüm spor kamuoyu ve taraftarların ortak görüşü. Ancak bu konuda temkinli davranan Siyah Beyazlı yöneticiler daha oynanmamış 13 maç olduğunu hatırlatıp ''ayaklarımız yere sağlam basmalı'' diyor.



METİN ALBAYRAK ''AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASMALI''



Siyah Beyazlıların Basın Sözcüsü Metin Albayrak dün akşamdan itibaren yaratılan 'Beşiktaş şampiyon oldu' şeklindeki ortamın yanlış olduğunu belirtti ve ''Takımımız övgüleri hak ediyor ama biten bir şey yok. Daha oynanmamış 13 maç var varken şampiyon ilan edilmemiz yanlış'' dedi.



Albayrak ''Özellikle son 2 maçta yükselen bir grafiğimiz var. Oyun kalitesi, pozisyon , skor zenginliği, atılan gollerin güzelliği, muhteşem paslaşmalar. Yani maçlarımızda futbola ait ne ararsan var. Karabükspor yenilgisi sonrası bunun sadece o maça ait bir kaza olduğunu söylemiştik ve öyle de oldu. Hem Beer Sheva hem de Akhisar maçlarında gerçek Beşiktaş'ı tekrar gördük. Ancak hemen şampiyon ilan edilmemizi ben doğru bulmuyorum. Önümüzde oynanmamış 13 tane maç var ve ayaklarımız yere sağlam basmalı. Hem taraftarların hem de spor otoritelerinin bu yöndeki düşünceleri için müdahalede bulunamayız, sonuçta herkes kendi düşüncesini koyuyor ortaya. Ama biz takım olarak, yönetim olarak henüz 13 hafta varken bu cümleleri sarf edemeyiz. Bırakkıın sarf etmeyi konuşmayız bile. Şampiyonluk en büyük isteğimiz ve lideriz, şampiyon olacağımıza da inancımız tam, ama futbolda her şey var. Şu an şampiyonuz demek en büyük hatamız olur'' diyerek oldukça temkinli konuştu.



''ŞENOL GÜNEŞ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS''



Takıma olan güvenin uzun yıllar süren çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade eden Metin Albayrak ''Bizim yönetim olarak bir huyumuz var. Geçmişte yaşadığımız olumsuzluklardan her zaman ders çıkartıp bunları nasıl düzeltebiliriz diye sürekli tartışıyoruz ve düzeltmek için çabalıyoruz. Önceki yıllarda kırılma noktalarında düşüşe geçen bir takım vardı. Bir mağlubiyet alınca olumsuz etkilerini bir kaç haftada atamayan takım vardı. Artık böyle bir takım yok. Tecrübelendiğimizi düşünüyorum. Hem geçen sezon hem bu sezon bu tip maçları rahat geçiyoruz. Çünkü biz artık komple bir takımız. Birbirini seven birbirine güvenen birbiri ile arkadaş olan bir takımımız var. Bunda en büyük pay tabi ki Şenol Güneş hocamızın. Gerçekten iki sezondur eğitici ve öğretmen bir teknik direktör nasıl olur herkese gösteriyor. O bizim için büyük bir şans. Kendisi ile uzun yıllar çalışmak en büyük arzumuz'' diyerek tecrübeli hocadan övgüyle bahsetti.



''GALATASARAY'I YENMEK ÇOK ÖNEMLİ''



Albayrak önümüzdeki Perşembe akşamı oynanacak Beer Sheva ve dört gün sonrasındaki Galatasaray derbisi için de ''Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 ile geçmiştik. Perşembe akşamı da inşallah yine galip gelerek turu geçeceğimize inanıyorum.



Galatasaray maçını konuşmak için henüz erken ama Telekom Arena'ya 7 puanlık fark ile gideceğiz. Tabi ki amacımız galip gelmek olacak. Çünkü Galatasaray'ı orada yenersek ve puan farkını 10'a çıkartırsak çok çok büyük bir avantaj yakalamış oluruz. Oyuncularımızın da zaten iyi olan özgüveni çok üst seviyelere çıkar. Sonuç itibari ile Galatasaray'ı yenip böyle avantaj yakalamak çok önemli diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.