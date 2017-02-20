Değil Muslera kimse çıkaramazdı

Muslera, Volkan Abi (Demirel) ile birlikte Türkiye’deki en iyi iki kaleciden biri... Şans benim yanımdaydı. Frikikte gol olacağına inanmıştım. Çok iyi yere gitti top... Muslera değil, kalede kim olursa olsun o top çıkmazdı

Rize'de attığı frikik golüyle Galatasaray'ın galibiyetine engel olan Özgür Çek, SABAH'a konuştu. 1-1'lik skoru değerlendiren Özgür, "Galatasaray'ı çok kötü gününde yakaladık. İkinci yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi" dedi. Frikik golünü anlatan Çaykur Rizespor'un solak yıldızı, "Frikikte gol olacağına inanmıştım. Çok iyi yere gitti top, Muslera değil kalede kim olursa olsun o top çıkmazdı" şeklinde konuştu.



MUSLERA-VOLKAN EN İYİ İKİ KALECİ

Özgür'e son olarak Muslera'ya Türkiye'de frikikten gol atan ilk Türk futbolcu olduğunu hatırlattık ve şu cevabı aldık: "Gerçekten bilmiyordum. Muslera, Volkan Abi (Demirel) ile birlikte Türkiye'deki en iyi iki kaleciden biri. Şans benim yanımdaydı. Zaten siz topa iyi vurduğunuz zaman kalecinin yapacak bir şeyi kalmıyor, Muslera'da da aynısı oldu."