Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde takım halinde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde pas egzersizleri yapılırken ana bölüme geçişten önce interval koşular üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise topa sahip olma çalışması yapıldı.



Eren Derdiyok, Wesley Sneijder ve Lionel Carole, antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Hakan Balta ise antrenmanın ilk bölümünde takımlar birlikte çalıştıktan sonra düz koşu yaptı.



Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek. Sarı-kırmızılı takım, ilk olarak saat 11.30'da salonda bir çalışma gerçekleştirecek. Akşam saat 17.00'de ise Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda bir idman daha yapılacak.