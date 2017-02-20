Kendisine küfür eden 2 taraftara saldırdı

Bilecik 1. Amatör Lig 17. haftasında Vezirhan Belde Stadı’nda oynanan Vezirhanspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı sonrası bir sporcu kendisine küfür ettiği gerekçesiyle iki taraftara saldırdı.

Vezirhan Belde Stadı'nda oynanan Vezirhanspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı sonrası Vezirhansporlu futbolculardan Semih Sevinç, 5-3 yenildikleri maç sonrası Osmanelili taraftar Bahadır Topçu'ya giderek yumruk attı. Yere düşen Bahadır Topçu'yu yerde tekmeleyen Semih Sevinç, olayı ayırmak isteyen bir taraftara da vurdu. Araya giren jandarma ekipleri Semih Sevinç'i zorlukla zapt ederek bir kenara çektiler.



1308 Osmaneli Belediyespor Başkanı Hayati Kaba ve yöneticiler araya girerek futbolcularla aynı otobüste gelen 15 kişilik taraftar grubunu araca bindirdiler. Bu esnada Bahadır Topçu'nun etrafa küfürler savurmasının ardından Vezirhansporlu taraftarlar otobüse taş atarak ortamın daha da gerilmesine neden oldu. Jandarma ekiplerinin güçlükle önlediği olaylar sonrası 1308 Osmaneli Belediyespor'lu taraftarlar ve oyuncuların bulunduğu otobüs yoğun güvenlik önlemleri arasında beldeden ayrıldı.