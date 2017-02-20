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'dan 'a uyarı

DHA
  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 14:14
Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a uyarı
Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a uyarı

Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig’de son 5 maçta sadece 1 kez galibiyet alan Teknik Direktör ’a gerekli tedbirleri alması için çağrıda bulundu.

Atiker Konyaspor yönetim kurulu, pazar günü depasmanda 2-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçından sonra Aykut Kocaman'ı uyardı, "Teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz" dedi.

Atiker yönetim kurulunun kulübün resmi internet sitesinden açıklama şöyle:

"Uzun lig maratonunda her takımın zaman zaman inişli çıkışlı süre yer alabilir. Geçtiğimiz sezon, mevcut kadromuz bize büyük bir gurur yaşatmış ve karşılığında eksik noktalara ilave transferler yapılarak bu yola devam edilmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz. Bir önceki sezona göre 6 puan geride olan takımımız, kupada çeyrek finalde mücadele edecek. Hedefimizin ise mevcut kadroyla ligi üst sıralarda bitirmek ve Türkiye Kupası olduğu bilinmelidir.''

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