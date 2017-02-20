Sergen Yalçın: "İyi yoldayız"

Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın, idman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kayserispor, cuma günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.



Sarı-kırmızılılar antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışması ve ısınma hareketleri yaptı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, idmanı yaptıkları şut çalışması ile noktaladı.



Kadir Has Tesisleri'nde hazırlıklarına başlayan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın, idman öncesinde açıklamalarda bulundu.



İki önemli maçı kazandıktan sonra dönüş yapmanın zon olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Genellikle büyük maçlardan sonraki maçlar kolay olmaz ama bizim takım bunu başardı. Bursaspor maçında özellikle ikinci yarısında oyuncular oyuna daha iyi konsantre oldular. Maçın ikinci yarısı bizim için çok iyi oldu. Çok güzel çok etkili oynadık. Rakibe hiçbir şekilde şans vermedik. Top tam anlamıyla bizde kaldı. İstediğimiz bir çok şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyoruz. En önemlisi bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Hem şehrin, hem taraftarın hem de bizim çok ihtiyacımız vardı. En azından aşağıdaki takımlarla aynı seviyeye geldik. Şu anda performansımız iyi ama kazandığımız fazla bir şey yok. Altta kalan takımlarla durumuzu eşitledik. Devamında neler yapacağımız çok önemli. Haftaya Çaykur Rizespor ile oynayacağımız bir periyot var. Daha sonra Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları var. Bu üç maça çok önem veriyoruz. Bizim için belki de sezonun en önemli maçı bu üç maç olarak görüyoruz biz" dedi.



"TAKIM ÇOK İSTEKLİ VE ARZULU"



Takım olarak iyi durumda ve yolda olduklarını kaydeden Yalçın, "Takım çok istekli ve çok arzulu. Kendilerine güvenleri gelmeye başladı. Bunlar herkese artı motivasyon olacaktır. Taraftarın katkısı çok büyük. O çok önemli, takım için. Hafta içi olmasına rağmen cuma günü o kadar kalabalık bir taraftarın maça gelmesi çok güzeldi. Bizi çok mutlu etti. Özellikle takımı desteklemek adına. Takıma itici güç olmaları ve arkalarında destek vermeleri çok önemli. Güzel bir birlik ve beraberlik oluştu diye düşünüyorum. Özellikle futbolcu ve seyirci arasında ciddi bir bağ kurulmaya başlandı. Tahmin ediyorum ki bu iyi gidiş devam ederse bunu daha da ileriye götüreceklerdir diye düşünüyorum. İkinci yarıya güzel bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum. Takım olarak iyiyiz. Önemli olan devam ettirmemiz lazım. Bu performansı yukarı çıkararak devam ettirmemiz lazım. Bunu da devam ettirmememiz için bir sebep yok, iyi yoldayız. Herkesin morali iyi. İşler iyi gitmeye başladı. Yönetim, biz ve sporcular çok pozitif durumdayız. Bu umarım önümüzdeki maçlara yansıyacaktır" diye konuştu.