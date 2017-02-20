Süper Lig’de düşme hattı kaynıyor

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren takımların 21. hafta maçlarında Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor rakipleriyle berabere kalırken, Adanaspor ise Osmanspor’a 5-1’lik skorla mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne olurken, ligin alt tarafı da kaynamaya devam ediyor.

Kümede kalma savaşı veren takımlardan Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak 20 puanla 16. sırada yer alırken, Gaziantespor ise Medipol Başakşehir deplasmanından 1 puanla ayrılmasına rağmen ligin son sırasından kurtulamadı. Düşme hattında puan kaybeden tek takım Adanaspor oldu. Osmanlıspor'a 5-1 gibi farklı skorla mağlup olan Adana ekibi, topladığı 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Son 4 karşılamada sadece 1 galibiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor ise, 21 puanla potanın 1 puan üstünde mücadele veriyor. Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle son haftaların çıkış yakalayan ekibi haline gelen Kayserispor, oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşma yolunda önemli adımlar atmış durumda.



RİZE ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Süper Lig'de dalgalı bir tablo çizen mavi-yeşilli takım, düşme hattından kurtulma yolunda en şanslı ekip konumunda bulunuyor. 20 puanla Aytemiz Alanyaspor'un sadece 1 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, alacağı galibiyetlerle alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Çaykur Rizespor, bir sonraki hafta evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, ligin 23. haftasında ise Beşiktaş'a konuk olacak.



FİKSTÜR AVANTAJI ADANA'DA

Ligin 2. yarısında 2 galibiyeti bulunan 17 puanlı Adanaspor'un fikstürü rakiplerine göre daha avantajlı duruyor. Turuncu-beyazlı ekip, Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bir sonraki hafta ise rakip Atiker Konyaspor olacak.



ANTEP'İ ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Bir maç eksiği olan Gaziantepspor, 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Bu hafta Medipol Başakşehir deplasmanından puan çıkarmayı başaran kırmızı-siyahlı takımı zorlu maçlar bekliyor. 22. haftada Gaziantep Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Bülent Uygun'un takımı, bu maçın ardından Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Süper Lig'de düşme potasında bulunan 3 takımın kalan maçları şu şekilde:



Çaykur Rizespor (20 Puan)

Kayserispor

Beeşiktaş (D)

Antalyaspor

Gençlerbirliği (D)

Trabzonspor

Adanaspor (D)

Medipol Başakşehir

Fenerbahçe (D)

Bursaspor

Kasımpaşa (D)

Gaziantepspor

Osmanlıspor (D)

Aytemiz Alanyaspor



Adanaspor (17 Puan)

Aytemiz Alanyaspor (D)

Konyaspor

Kardemir Karabükspor (D)

Akhisar Belediyespor

Galatasaray (D)

Çaykur Rizespor

Beşiktaş (D)

Antalyaspor

Gençlerbirliği (D)

Trabzonspor

Kayserispor (D)

Medipol Başakşehir (D)

Fenerbahçe



Gaziantespor (15 Puan)

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Kayserispor (D)

Osmanlıspor (D)

Aytemiz Alanyaspor

Atiker Konyaspor (D)

Kardemir Karabükspor

Akhisar Belediyespor (D)

Galatasaray

Çaykur Rizespor (D)

Beşiktaş

Antalyaspor (D)