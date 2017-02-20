Trabzonspor-Alanyaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Trabzonspor, Medical Park Arena’da Aytemiz Alanya’yı ağırlıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan ve üst üste Bursaspor'u 2-1 (D), Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u (D) 1-0 yenen bordo-mavililer, Alanyaspor'u da devirerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.



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Ligin ikinci yarısında 7 basamak yükselerek 30 puanla 6. sıraya çıkan Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Safet Susic yönetiminde ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen rakibi karşısında galibiyet arıyor.







İSTİKAMET AVRUPA KUPALARI!

Gelecek sezon Avrupa'yı hedef olarak belirleyen Fırtına, bugün galip gelmesi halinde evinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanacak. İlk 4 yarışındaki Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe'nin puan kayıpları da bordomavililerin iştahını kabarttı. Trabzon bugün kazanırsa, 4. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e inecek.



TRABZON'DA 5 İSİM CEZA SINIRINDA

Karadeniz ekibinde, Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Aytaç Kara, N'Doye ve Rodallega sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bir kart daha görmeleri halinde gelecek hafta Atiker Konyaspor maçında cezalı duruma düşüp görev alamayacaklar.



ALANYA İLE 2. RANDEVU

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile ikinci kez karşı karşıya geliyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkan Aytemiz Alanyaspor ligin ilk yarısında oynanan maçta Trabzonspor'u sahasında 3-0'la geçmişti.





KAZANAN KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor karşısında son oynanan Osmanlıspor maçı 11'inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam son 4 maçı kazanan kadroyu büyük oranda korurken, sadece forvet hattında Dame N'Doye'un yerine Hugo Rodallega'ya görev verdi. Yanal ayrıca Luis İbanez, Aytaç Kara, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

RODALLEGA İLK KEZ



Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bordo mavili forma ile ilk kez 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor'a transferinin ardından Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil olan Rodallega, Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde yer adı.

BERO DÖNDÜ



Trabzonspor'da son olarak 22 Aralık 2016 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta forma giyen ve devre arası kamp döneminde ameliyat olan Matus Bero, 60 gün sonra takıma döndü. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlık sürecini geride bırakan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Aytemiz Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil etti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK



Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçının ardından tribün cezası verilmesi ve bu nedenle yaklaşık 12 bin taraftarın maça girememesine rağmen Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi tribünlerin önemli bir bölümü doldu. Bordo mavili kulüpten yapılan destek çağrıları üzerine taraftarlar Aytemiz Alanyaspor maçı için tribünlerde yerini aldı. Karşılaşmayı az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takip etti.

MAÇ ÖNCESİ KOLBASTI GÖSTERİSİ



Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi Medical Park Arena'da kolbastı ekibi mini bir gösteri gerçekleştirdi. Trabzonlu ses sanatçısı Sinan Yılmaz da gösteri sırasında sahada yer alarak taraftarları tezahürata davet etti. Renkli anların yaşandığı tribünlerde bordo mavili taraftarlarda bu sırada alkış tuttu.