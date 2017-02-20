Unutulmaz bir ‘Hatıra’

Açılışlar için Gaziantep’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Türkiye’ye gelmeden önce kendisiyle tanışmayı düşleyen Gaziantepsporlu futbolcu Ben Hatira karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışlar için geldiği Gaziantep'te Süper Lig ekibi Gaziantepspor tarafından karşılandı. Erdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında en heyecanlı isim Tunuslu Anis Ben Hatira idi. Türkiye'ye transferi sırasında en büyük hayalinin Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyleyen Berlin doğumlu Haris dün muradına erdi. Ben Hatira, "Sizin gibi bir liderle tanışmak benim için büyük mutluluk, sizi seviyoruz. Dünyadaki müslümanların liderisiniz" dedi. Övgülere teşekkür eden Erdoğan, kırmızı-siyahlılara başarı diledi.



BİR AY DOLMADAN RÜYASI GERÇEK OLDU

Hamit Altıntop'un transfer olduğu Bundesliga ekibi Darmstadt'tan kiralanan Ben Hatira, Türkiye'ye gelirken "Hayalim Erdoğan ile tanışmak" demişti. Tunuslu futbolcu, dün Cumhurbaşkanı'nı karşılayanlar arasındaydı.





Gaziantepli futbolcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etti.