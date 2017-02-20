Yazarlar Beşiktaş-Akhisar Belediyespor maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen Beşiktaş, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile puan farkını 4'e çıkardı. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi



Metin TEKİN: Bu tablo değişmez



Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Beşiktaş hata yapmadı. Siyah- beyazlıların futbolunu nasıl buldunuz?

Beşiktaş hata yapmadı değil, ama bildiğiniz güzel işler yaptı. Cumartesi gününe dönüp bakıyorsunuz, Galatasaray'ı izliyorsunuz, Başakşehir'i izliyorsunuz, dün gündüz Fenerbahçe'yi izliyoruz sonra Beşiktaş'a bakıyoruz... Şunu çok net söylüyor ve görüyoruz ki Beşiktaş hepsinden daha farklı daha güçlü bir takım. Ligin sonunda ne olur bu çok tartışılır ama Beşiktaş'ın bu oyun ve takım gücüne, bu sene içinde ligde yaklaşabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum.



Şenol Güneş'in kadro tercihini nasıl buldunuz?

Beşiktaş'ın kadro genişliği çok iyi. Şenol Güneş, Atınç seçimini çok iyi kullandı. Mücadele içinde Gökhan İnler ve Aboubakar gibi oyunu değiştirebilen isimler girdi. Sakatlık ve ceza olmadığı sürece kadro derinliğini Beşiktaş çok iyi kullanıyor. Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Cenk ve Babel altılısı gerçekten maçı bitirme adına çok önemli işler yapıyor. Oğuzhan'ın tam başrol olduğunu söyleyemesek de, Quaresma'nın asist ve gol pası anlamındaki yaratıcı oyunu, Talisca'nın 'hayal ettiği her şeyi yapabilir' vuruş tekniğine bir de Babel'in tamamlayıcı kimliği eklenince, bu Beşiktaş sahneye çıkıyor. Cenk artık 'Ben bu takımın birinci santrforuyum' diyor. Dediğimiz gibi Beşiktaş kazanıyor ama ligdeki bu farkın açılmasında her hafta rakiplerinin sürekli takılması büyük başrol oynuyor. Ben Beşiktaş adına bu olumlu tablonun çok fazla değişeceğini sanmıyorum.



Ricardo Quaresma için ligin en formda oyuncusu diyebilir miyiz?

Quaresma gerçekten çok formda... Portekizli'nin tek eleştirdiğimiz noktası, skor anlamında üretici olmaması... Kafasında 'kale' ve 'skor' fazla yok. Bu iki özellik dışında orta, yaratıcılık, birebirde adam eksiltme ve üretkenlik anlamında çok formda bir Quaresma izliyoruz.



Beşiktaş, Perşembe Avrupa maçına, Pazartesi günü ise derbiye çıkacak. Sizce hafta içi Şenol Güneş rotasyon yapar mı?

Ben Beşiktaş için Hapoel Beer-Sheva maçının bittiğini düşünüyorum. Turu geçen belli: Beşiktaş... Bu nedenle Pazartesi günkü Galatasaray derbisi için kadro anlamında biraz rotasyon görebiliriz. Beşiktaş, TT Arena'ya rakibinin 7 puan önünde gidecek. Bu Beşiktaş için büyük bir avantaj. Olası bir Beşiktaş galibiyeti, ligi siyah-beyazlılar açısından büyük ölçüde koparacaktır.