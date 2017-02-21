Arsenal maçına Wayne Shaw damga vurdu

Arsenal'in çeyrek finale kaldığı kupa maçında Sutton United'ın yedek kalecisi Wayne Shaw, kulübede turta yedi. Maç sırasında ve sonrasında Sutton Unitedlı taraftarlar sahaya indi.

Arsenal'in amatör küme ekiplerinden Sutton United'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldığı İngiltere Federasyon Kupası'nda yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçti.

Tarihinde ilk kez kupada 5. tura yükselen Sutton United'ın 115 kilo ağırlığındaki yedek kalecisi Wayne Shaw, karşılaşmayı karnını doyurarak takip etti. Sutton United'ın en renkli simaları arasında yer alan 45 yaşındaki Shaw, yedek kulübesinde karşılaşma boyunca turta yiyerek dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına giren Shaw'ın maç sırasında turta yiyeceğine ilişkin İngiliz basınından The Sun gazetesinin bahis sitesi tarafından bahis açıldığı da ortaya çıktı.

Shaw, maçın ardından yaptığı konuşmada, karşılaşma sırasında turta yiyeceğine ilişkin adına açılan iddiayı önceden bildiğini belirterek, "Maç sırasında turta yememe 1'e 8 oranda bahis açıldığını duymuştum. Ama kesinlikle bu nedenle turta yemedim, amacım sadece eğlenmekti. Ne ben ne de başka bir takım arkadaşım, bahis oynamadı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, maç sırasındaki hareketleri nedeniyle İngiliz kalecinin disiplin kuruluna sevk edilmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Maç sırasında başka ilginç olaylar da yaşandı. Takımın maskotu zürafa desenli bir şapkayla ilk yarının sonuna doğru sahaya giren ev sahibi Sutton United'tan bir taraftar, maçın durmasına yol açtı.

Karşılaşma sonrasında da birçok taraftar bariyerleri aşarak sahaya indi. Futbolcuları tebrik etmek isteyen taraftarlarla güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.