Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçına Slovak hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug düdük çalacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile 23 Şubat Perşembe günü oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Vodafone Arena'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomislav Pospeh olacak.



Siyah-beyazlı ekip İsrail'de rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmada sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.