Fenerbahçe, Avrupa'da 216. maçına çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa'da sahaya çıktığı 215 karşılaşmada 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Rus takımlarıyla daha önce 7 maç yapan Fenerbahçe, 2 galibiyet, 3 beraberlik elde edip 2 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın Ülker Stadı'nda Rusya'nın Krasnodar takımıyla yapacağı maçla Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak.

Avrupa kupalarındaki 42. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 215 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 269 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 319 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 215 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 49 27 13 9 68 42 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 215 80 43 92 269 319

İÇ SAHADA SON 9 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 9 maçı kaybetmedi.

Bu sürede 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Kadıköy'de son olarak 17 Eylül 2015'te Norveç ekibi Molde'ye 3-1 yenilmişti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son 7 Avrupa kupası maçını da kazanarak, rakiplerini evine puansız gönderdi.

Fenerbahçe, iç sahada yenilmeme serisi yakaladığı 9 müsabakada savunmasıyla ön plana çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 14 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde sadece 3 gol gördü.

İÇ SAHADA 107. SINAV

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında 107. sınavını verecek.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 106 maçta 54 galibiyet aldı. Fenerbahçe, sahasındaki 21 maçtan beraberlikle ayrılırken, 31 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

İç saha maçlarında rakip fileleri 157 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 116 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında organizasyonlara göre ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 14 4 9 UEFA Avrupa Ligi 24 15 6 3 Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 15 7 5 3 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9 Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 - TOPLAM 106 54 21 31

RUS TAKIMLARIYLA 8. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla 8. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek Rus takımlarıyla 7 kez karşı karşılaşan sarı-lacivertli takım, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

İç sahada yaptığı 3 maçın ikisini kazanan, 1'inde de berabere kalan Fenerbahçe, Rus takımlarına karşı Kadıköy'de mağlubiyet yaşamadı.