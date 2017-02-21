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İşte Arda'nın yeni adresi

  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 07:33
İşte Arda'nın yeni adresi
İşte Arda'nın yeni adresi

Barcelona forması giyen Arda Turan için müthiş transfer iddiası!