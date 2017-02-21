Osmanlıspor - Olympiakos maçının hakemi belli oldu

Osmanlıspor ile Olympiakos arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş mücadelesini Macar hakem Istvan Vad yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Osmanlıspor'un Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla 23 Şubat Perşembe günü oynayacağı Son 32 Turu rövanş maçını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek.



Osmanlı Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Istvan Vad'ın yardımcılıklarını Istvan Albert ve Peter Berettyán yapacak. László Viszokai'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Sandor Ando-Szabo ve Jozsef Erdos olacak.

İki ekip Yunanistan'da oynanan ilk maçta golsüz berabere kalmıştı.