Trabzonspor'da Durica şoku!

Alanyaspor maçında sakatlanan Trabzonspor'un stoperi Durica'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de dün Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, 25 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise gol vuruşu ve dayanıklılık çalışması yaptığı bildirildi.

Trabzonspor'da dünkü maçta sakatlanan sol diz dış yan bağında ikinci derecede yaralanma tespit edilen Jan Durica'nın antrenmana katılmadığı belirtildi.

Bordo-mavili takımın Slovak oyuncusunun tedavisine başlandığı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.