UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakemler Hüseyin Göçek ve Meten Kalkavan'a UEFA tarafından görev verildi.

Hüseyin Göçek; 23 Şubat 2017 Perşembe günü Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag ile Rusya'nın Rostov takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçını yönetecek.



Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeki Generali Arena Stadyumu'nda TSİ 23:05'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Alper Ulusoy ve Barış Şimşek olacak.

FIFA kokartlı bir diğer isim Mete Kalkavan ise Rusya'nın CSKA Moskva ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında 22 Şubat 2017 Çarşamba günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu müsabakasını yönetecek.



Rusya'nın Moskova şehrindeki Oktyabr Artificial Turf Stadı'nda oynanacak ve TSİ 14:00'te başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Alexandra Ponomareva olacak