Advocaat: "Ligi 2. bitirirsek başarılı sayılırız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakemin 5. dakikada penaltıyı vermediğini vurgulayan Dick Advocaat, "Hakem penaltımızı vermedi; verseydi, bambaşka bir maç olurdu. Maçın 5. dakikasında, Martin Skrtel'e yapılan ceza alanı içinde bir faul vardı. Verse maç 1-0 olacaktı, bambaşka bir hal alacaktı. İlk yarıda son 10 dakika iyiydik, harika değildik" değerlendirmesini yaptı.

"KRASNODAR DAHA İYİYDİ"

Krasnodar'ın turu hak ettiğini kaydeden deneyimli antrenör, "2 maça genel olarak bakarsak Krasnodar daha iyiydi, turu geçmeyi hak eden taraftı. Planımızı maçtan önce yapmıştık. Ama golü atmak isteyen bizdik, onlar attılar. Devreye kadar 1-1'e anca getirdik maçı. O dakikada tüm riskleri alamazdık, çünkü 2. golü yiyebilirdik. Son 25 dakika riskleri aldık, adam adama geçtik, ancak golü bulamadık" diye konuştu.

"BAZI OYUNCULAR GEREKENİ YAPAMADI"

Bazı oyuncuların beklentilerin altında kaldığını söyleyen Hollandalı hoca, "Gerçekçi olmamız lazım. Avrupa'da şu ana kadar çok iyi iş çıkardık. Yapmamız gerekenleri yapma anlamında bu maçta sorun yaşadık. Bazı oyuncularımız, yapması gereken katkıyı yapmadı bu akşam. Moussa Sow'un 2 tane pozisyonu vardı ilk dakikalarda, atamadık" ifadelerini kullandı.

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ADVOCAAT'TAN İSTİFA CEVABI

İstifa edip etmeme ya da takımla ilgili bir karar alma noktasında düşünceleri sorulan Advocaat, "Takımımızla yarın oturup bir konuşmamız gerekiyor. Bundan sonra neler yapacağımızı konuşmalıyız. Ligde iyi bir pozisyona gelmeliyiz ki, gelecek sene de Avrupa kupalarında mücadele edelim. 2 kulvarda da başarılı iş çıkartabiliriz" dedi.

"GÖZLERİNİZİ AÇIN, BEN AÇIYORUM GÖZLERİMİ"

Şifreli mesajlar gönderen antrenör, "Çok fazla bahane bulabilirsiniz, ama bence gayet açık. Gözlerinizi açın, ben açıyorum gözlerimi. Krasnodar bizden daha iyiydi. Belki hocaları daha iyi, belki oyuncuları daha iyi" yorumunda bulundu.

CHELSEA VE BARCELONA YORUMU...

Elenmelerinin normal olduğunu belirten Advocaat, "Bu tarz şeyler olabiliyor, Barcelona da 4-0 yenilebiliyor. Fenerbahçe'den de iyi takımlar vardır. Barcelona 4-0 yenilebiliyorsa, biz de 4-0 yenilebiliriz. Chelsea ile kıyaslama yapmayalım. Bir oyuncuya ihtiyaçları varsa 45 milyona gidip oyuncu alabiliyorlar. Chelsea sol beke 15 milyon veriyor. Eksiği varsa, 15 milyona transfer yapıyor, biz 5 milyona transfer yapamıyoruz, fark bu" şeklinde konuştu.

"BASIN HERHALDE ŞAMPİYON GÖRÜYORDU"

Başarılı değerlendirilmeleri için gerekenleri anlatan Advocaat, "Sezonu 2. bitirirsek ve Türkiye Kupası'nı alırsak, bu sezonu başarılı olarak nitelendirebiliriz. Basın herhalde sezon başında Fenerbahçe'yi şampiyon olarak görüyordu, neye dayanarak bunu görüyordu" diye konuştu.

"KARARI ALMASI GEREKEN YÖNETİMDİR"

İstifa etmeyi düşünmediğini ve kararı alması gerekenin yönetim olduğunu kaydeden Advocaat, "Eğer suçlu hoca olarak düşünülüyorsa, bunu yapması gereken yönetimdir. Bir gün bir şeyler olduğunda, belki size gerçek hikayeyi anlatırım" diyerek sözlerini noktaladı.