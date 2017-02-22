Antalyaspor'da Neymar heyecanı

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Londra'da havalimanında Barselona'nın dünya yıldızı Neymar ile çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, kırmızı beyazlı takımın taraftarını heyecanlandırdı. Taraftarlar, fotoğrafın altına, 'Başkanım tut kolundan getir', 'Neymar geliyor', 'Antalyasporumuz'a Avrupa yolunda yakışır' yorumu yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı çıkışla 5'inci sıraya yükselen Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Dünya yıldızı Samuel Eto'o'lu kadrosuyla dikkati çeken Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk Londra seyahatinde, havalimanında Barselona'nın dünya yıldızı futbolcusu Neymar ile karşılaştı. Havalimanında Brezilyalı futbolcuyla kısa süreli sohbet eden Öztürk, bu anı fotoğrafladı.

Dünya yıldızı Neymar ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Öztürk, taraftarı heyecanlandırdı. Başkan Öztürk'ün Neymar ile fotoğrafının altına taraftar, 'Başkanım tut kolundan getir', 'Neymar geliyor', 'Antalyasporumuz'a Avrupa yolunda yakışır', 'Başkan buna yürek kaldırmaz gözünü seveyim' yorumu yazdı. Başkan Öztürk'ün paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.