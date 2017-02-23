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Arda Turan Londra'dan ev aldı ortalık fena kapıştı
Giriş Tarihi:
23.2.2017
08:40
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Arda Turan Londra'dan ev aldı ortalık fena kapıştı
Arda Turan Londra'dan ev aldı ortalık fena kapıştı
Barcelona'da oynayan milli yıldız Arda Turan, Londra'da ev aldı.
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