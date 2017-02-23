Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva (Canlı)

Beşiktaş ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Hapoel Beer Sheva'yı İstanbul'da konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu rövanş maçında, Beşiktaş sahasında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı konuk ediyor.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan ve tur için avantajı elinde bulunduran Beşiktaş bu karşılaşmadan da kayıpsız çıkmanın peşinde.

Saat 21.00'da başlayacak ve Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak maç Vodafone Arena'da oynanacak.

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İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Tosic, Gökhan İnler, Necip, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

HAPOEL BEER SHEVA: Goresh, Turjman, Tzedek, Ghadir, Nwakaeme, Hoban, Sahar, Broun, Ohayon, Soares, Ogu