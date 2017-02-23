Bizi abartmayın!

Beer-Sheva karşısında avantajlarını kullanarak turu geçmek istediklerini belirten tecrübeli hoca, “En küçük ihmalde cezayı keserler. Dereyi görmeden paçayı sıvamak yok. Henüz tur garanti değil” ifadesini kullandı

Hapoel Beer-Sheva maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'de övgülerin de eleştirilerin de çok uç noktalarda olduğunu söyledi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki üç takımın tur atlamasının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirten Güneş, "İlk maçta elde ettiğimiz avantajı iyi kullanıp, son 16'ya kalmayı çok istiyoruz. En küçük bir ihmalde cezayı keserler. Dereyi görmeden paçayı sıvamak yok... Baskılı oynayıp, kontrolü elimizde tutarsak hedefimize ulaşırız. Spor kültürümüzde eleştiri de övgüde üst boyutta. Mükemmel değiliz, abartılacak bir oyun da oynamıyoruz. Sadece işimizi ciddi yapıyoruz" dedi. Hem dinlendirme hem de diğerlerini görme açısından oyuncu değiştirebileceğini dile getiren Güneş, "Bütün bunların içinde aksamalar olacaktır. Ancak takım iyi iş çıkarıyor. Biz şampiyon olmak, şampiyonluğa layık oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Talisca'yı çıkarmak hataydı

Süper Lig'de Akhisar'ı 3-1 yendikleri maça da değinen Güneş, "Bir değişiklikte hata yaptım, Talisca'yı aldım. 4-5 top kaybı yapmıştı. Onun orta saha ile bağını geliştirmek zorundayız. Ayrıca Oğuzhan ve Gökhan'ı yan yana oynatarak zaaflarımızı gördük. Bunları ancak maçlarda analiz etme imkanına sahibiz" dedi. Toplantıya katılan Necip de, "İlk maçta avantajlı bir skor aldık. Kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük camia, hep kupaları hedefler" diye konuştu.



Şenol Hoca'ya AA 2016 Yıllığı

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, Şenol Güneş'e AA 2016 yıllığını ve tecrübeli hocanın yer aldığı, spor kategorisinde en iyi fotoğraf seçilen karenin tablo halini sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu bu fotoğraftan yana kullanmıştı.



Kartal için tur zamanı

Beşiktaş, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail'de 3-1 yendiği Hapoel Beer-Sheva'yı bugün Vodafone Arena'da ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, 2-0 yenilse bile son 16'ya kalan taraf olacak. Rakip takımın turu geçmesi için 3 farklı ya da 4-2, 5-3 gibi çok gollü ve iki farklı skorla sahadan galip ayrılması gerekiyor.