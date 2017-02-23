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Enes Ünal'ın kardeşi Hasan Basri, Galatasaray'da!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 23.2.2017 17:19 Güncelleme Tarihi: 23.2.2017 17:25
Enes Ünal'ın kardeşi Hasan Basri, Galatasaray'da!
Enes Ünal'ın kardeşi Hasan Basri, Galatasaray'da!

Galatasaray, Enes Ünal'ın kardeşi Hasan Basri Ünal'ı transfer etti.

Galatasaray altyapısına önemli bir transfer yaptı. Bursaspor Akademisi'nden yetişen Hasan Basri Ünal artık sarı kırmızılı formayı giyecek.

Bonservisi Manchester City'de olan ve bu sezonu Twente'de kiralık olarak geçiren Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal, Galatasaray'a transfer oldu.

Ağabeyi gibi forvette oynayan ve yine ağabeyi gibi güçlü fiziğiyle dikkat çeken Hasan Basri, geçtiğimiz 2 yıl boyunca İngiltere ve Hollanda'da eğitim almıştı.