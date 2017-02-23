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'de şoku!

  • Giriş Tarihi: 23.2.2017 15:19 Güncelleme Tarihi: 23.2.2017 15:26
Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!

- Krasnodar maçında sakatlanan kaleci 'in 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına elenen Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Volkan Demirel'den geldi. Dün akşam oynanan maçta sakatlanan kaleci Volkan'ın 1,5 forma giyemeyeceği öğrenildi.

'in çekilen MR'ın da sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas gurubunda tama yakın yırtık (grade 3) tespit edildiği bildirildi. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan Volkan Demirel, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, dün akşam oynanan Krasnodar maçının 68. dakikasında yaşadığı sakatlık sonucu karşılaşmaya devam edememişti. Sağ arka adalesini tutarak kendini yere bırakan Volkan, yerini Brezilyalı kaleci Fabiano Ribeiro'ya bırakmıştı.

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