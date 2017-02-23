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Osmanlıspor - Olympiakos (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 23.2.2017 17:47 Güncelleme Tarihi: 23.2.2017 19:06
Osmanlıspor - Olympiakos (Canlı)
Osmanlıspor - Olympiakos (Canlı)

Osmanlıspor, Yunanistan'da 0-0 berabere kaldığı Olympiakos'u sahasında konuk ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Osmanlıspor sahasında Olympiakos'u konuk ediyor.

Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı ve Tivibuspor 2'den şifresiz ve canlı yayınlanıyor.

OSMANLISPOR-OLYMPIAKOS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

OSMANLISPOR: Karce, Vrsajevic, Webo, Ndiaye, Pinto, Regattin, Prochazka, Musa, Bifouma, Numan, Maher

OLYMPIAKOS: Leali, Botia, Manuel da Costa, Fortounis, Ansarifard, Elyounoussi, Cissokho, Martins, Retsos, Figueiras, Seba