Osmanlıspor - Olympiakos (Canlı)

Osmanlıspor, Yunanistan'da 0-0 berabere kaldığı Olympiakos'u sahasında konuk ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Osmanlıspor sahasında Olympiakos'u konuk ediyor.
Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı ve Tivibuspor 2'den şifresiz ve canlı yayınlanıyor.
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İLK 11'LER
OSMANLISPOR: Karce, Vrsajevic, Webo, Ndiaye, Pinto, Regattin, Prochazka, Musa, Bifouma, Numan, Maher
OLYMPIAKOS: Leali, Botia, Manuel da Costa, Fortounis, Ansarifard, Elyounoussi, Cissokho, Martins, Retsos, Figueiras, Seba