Tutunamayanlar

Rusya’da 4. dakikada yediği golle Krasnodar’a teslim olan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de de erken golle şok yaşadı. Smolov’un 7. dakikadaki golüne Skrtel ile karşılık veren Fenerbahçe, iki farkı yakalayamayınca, Avrupa hayali bitti

Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında sahasında Krasnodar ile oynadığı maç 'atamayana atarlar' felsefesinin canlı örneğiyle başladı. 6'da Sow önce uzaktan vurdu kaleciye takıldı, dönen top da kaleyi bulamadı. Bu pozisyonda ceza sahasında net şekilde çekilip düşürülen Skrtel, 1 dakika sonra kendi kalesi önünde topu kaptırdı, Smolov bu hatayı affetmedi: 0-1... Bu gol 25 binin üzerindeki taraftarın havasını kaçırdı. 19'da Podberezkin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Smolov'a, Volkan izin vermedi. Sarı-lacivertliler, ikinci net pozisyonu da Sow'la yakaladı. Senegalli boş kaleye üstten dışarı vurdu. 41'de sol taraftan serbest vuruşu Lens kullandı, Souza'nın kafası iki direkten döndü, Skrtel boş kaleye tamamladı: 1-1... İkinci yarı disiplinli Rus savunması, Fenerbahçe'ye fazla fırsat tanımadı. 52'de Alper ceza sahası içinde boş pozisyonda kaleyi tutturamadı. 60'ta İsmail uzaktan avlamak istedi, Kritsyuk izin vermedi. Fenerbahçe, ligde aldığı ağır araların ardından Avrupa'ya da veda etti. Hem takım hem yönetim kendini sezon sonuna nasıl atacak, büyük merak konusu!

MURAT ÖZBOSTAN

SUÇLU AYAĞA KALKMALI!

Rus temsilcisi Krasnodar, 2007 yılında kurulmuş... Yani 10 yıl önce.. Dün de Kadıköy'de kuruluş yıldönümlerini yıldızlar topluluğu olan ve kendisinden 3 kat daha fazla futbolcu değerine sahip, 100 yılı aşkın kökleriyle Türk futboluna birçok başarı kazandırmış Fenerbahçe karşısında kutladı... Pastasını da, ilk maçı 1-0 kazanmanın verdiği avantajla, tur atlayarak kesti... Dünkü maçın teknik ve taktiği bir tarafa, Fenerbahçe'nin Rusya'dan yenilgiyle dönmesi zaten büyük bir süprizdi. Dün de yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe'deki bağlarını çoktan koparmış olan Dick Advocaat'ın ezberlenmiş, korkak ve çaresiz futbolu, sahaya çıkan sarı-lacivertli kramponların akıl, yetenek ve özgüvenden yoksun oyunu, stada gelen taraftarını bir kez daha kahretti. Taraftar, bu sezon stada gelmemekte haklı... Kimse üzülmek ve acı çekmek için maça gitmez... Evet futbolun en temel unsuru olan taraftar 'istifa' seslerinde de haklı... Sadece Advocaat'ın gitmesi yetmez, yeniden diriliş için, yeni bir yapılanma ve yeni bir futbol felsefesi için yönetimde de köklü değişikliklerin olması gerekiyor...



AH O PENALTI!

Maçın 6. dakikasında Sow'un çektiği şut Krasnodar kalecisi Kritsyuk'tan dönerken boşta kalan topa Skrtel hamle yaptı. Buna karşın rakip savunma, Skrtel'e vurdurmadı. Bu pozisyonda Fenerbahçe penaltı beklese de Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, "devam" dedi. Bu pozisyonun ardından gelişen atakta ise Krasnodar, golü bulup avantaj sağladı.



FABİANO İNANÇLI

Volkan'ın sakatlığı sonrası 71. dakikada kaleye geçen Fabiano, Avrupa Ligi'nden elendikleri için üzgün olduklarını ancak iki kulvarda yola devam ettiklerini söyledi. Brezilyalı file bekçisi, "Tur için sahadaydık, elimizden geleni yaptık ama başaramadık. Kesinlikle beklentimiz galibiyetti. Taraftarımıza hediye hediye etmek istiyorduk. Şu anda iki kulvarda devam ediyoruz. İkisinde de şampiyonluk hedefliyoruz" diye konuştu.



2017 KABUSU

Fenerbahçe, 2017 yılında oynadığı 5'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 2'si Avrupa olmak üzere toplam 10 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kanarya kupada Beşiktaş'ı eledikten sonra oynadığı 4 resmi karşılaşmada galip gelemedi. Bursa (1-1) ve Kasımpaşa (0-0) ile berabere kaldı. Krasnodar'a ise ilk maçta yenilip (1-0), rövanşta berabere kaldı.



2

Krasnodar'ı elemesi için 2 farka ihtiyacı olan F.Bahçe, iki golü en son 15 Ocak'ta Adana ile 2-2 berabere kaldığı maçta atmıştı. Rus ekibinin erken golüyle 3 gole ihtiyacı olan Kanarya, 3 golü bir arada 26 Aralık 2016'ta Trabzonspor'u 3-0 yendiği maçta görmüştü.