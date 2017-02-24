Beşiktaş adım adım hedefe yürüyor!

Beşiktaş ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Hapoel Beer Sheva'yı İstanbul'da konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Beşiktaş, ikinci maçta da rakibini 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Hapoel Beer Sheva'yı ağırladı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Beşiktaş bu maçta da rakibini 2-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.

Beşiktaş maçın 17. dakikasında Aboubakar ile 1-0 öne geçti. İKinci yarıda Hapoel Beer Sheva Nwakaeme ile skoru 1-1'e getirdi. Sonucu belirleyen gol ise 88'de Cenk Tosun'dan geldi.

Maç bu sonuçla tamamlandı ve Beşiktaş; Fenerbahçe ile Osmanlıspor'un elenmesinin ardından Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım olarak yoluna devam etti.

Beşiktaş'ın rakibi yarınki kura çekiminden sonra belli olacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ...

İLK YARI

14. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Goresh'te kaldı.

17. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Babel'in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta, topun başına geçen Talisca'nın dar açıya rağmen kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kalecide kaldı.

32. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Talisca'nın sert şutunda, kaleci Goresh topu kontrol etti.

35. dakikada hızlı hücuma çıkan Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasına giren Sahar'ın sol çaprazdan şutunda, Fabricio topu kornere çeldi.

37. dakikada Beck'in sağdan uzun ara pasında Aboubakar müsait pozisyonda olmasına rağmen altıpasta topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

40. dakikada Ogu ile paslaşan Nwakaeme'nin ceza sahasında sert şutunda, top az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Necip Uysal'ın derinlemesine pasında topla buluşan Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya Aboubakar, ön direkte topukla vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

58. dakikada Aboubakar ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Quaresma'nın zayıf vuruşunda, kaleci Goresh topun sahibi oldu.

64. dakikada İsrail ekibi skoru 1-1 yaptı. Soldan gelişen atakta Ghadir'in yaptığı ortada ceza alanı içinde topu önünde bulan Nwakaeme'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

65. dakikada Gökhan İnler uzak mesafeden sert vurdu ancak kaleci Goresh, topu güçlükle kornere çeldi.

66. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ben Sahar'ın şutunda, Fabricio meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

68. dakikada Hapoel Beer-Sheva net bir fırsattan yararlanamadı. Buzaglo'nun sağdan yaptığı ortada topa Hoban arka direkte kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

75. dakikada Tosic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

87. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden sert vurdu ve siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü attı: 2-1.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Tosic, Gökhan İnler, Necip Uysal (Dk. 71 Oğuzhan Özyakup), Quaresma (Dk. 61 Tolgay Arslan), Talisca, Babel, Aboubakar (Dk. 79 Cenk Tosun)

Hapoel Beer-Sheva: Goresh, Ohayon, Hoban, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Broun (Dk. 57 Buzaglo), Nwakaeme, Ghadir (Dk. 64 Melikson), Sahar (Dk. 70 Barda)

Goller: Dk. 17 Aboubakar, Dk. 87 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 64 Nwakaeme (Hapoel Beer-Sheva)

Sarı kartlar: Dk. 89 Marcelo (Beşiktaş), Dk. 89 Barda (Hapoel Beer-Sheva)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki Akhisar Belediyespor mücadelesine göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.



Güneş, ilk maçta alınan 3-1'lik avantajlı skorun yanı sıra Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile oynanacak karşılaşmayı dikkate alarak Hapoel Beer-Sheva maçında farklı bir 11'i sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda Fabricio Agosto Ramirez, Marcelo Guedes, Atınç Nukan, Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel takımdaki yerlerini korudu.

Tecrübeli teknik adam, Gökhan Gönül'ü dinlendirirken, bu oyuncunun yerine savunmanın sağında kırmızı kart cezası dolayısıyla ilk maçta kadroda bulunmayan ve cezasını tamamlayan Andreas Beck'e şans verdi.

ADRİANO'YA BU SEFER SAKATLIK ENGELİ

Sarı kart cezası nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta kadroda yer alamayan ancak Akhisar Belediyespor karşısında ilk 11'de görev alan Adriano Correia, bu sefer sakatlığı nedeniyle rövanş mücadelesinde şans bulamadı.

Adriano'nun yokluğunda ilk maçta olduğu gibi sol bekte Dusko Tosic, sahaya çıktı.

SAVUNMA GÜVENLİĞİ NECİP UYSAL İLE GÖKHAN İNLER'İN

Şenol Güneş, savunmanın önündeki orta saha kurgusunda da önemli değişiklik yaptı.

İsrail'deki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Atiba Hutchinson, dinlendirilen futbolcular arasında yer aldı. Genelde bu oyuncunun yanında ideal kadroda görev alan Oğuzhan Özyakup da ilk maçta olduğu gibi yedekler arasında kendisine yer buldu.

Şenol Güneş, savunmaya dönük orta saha görevini Necip Uysal ile Gökhan İnler'e verdi.

ABOUBAKAR 60 GÜN SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, Beck gibi cezasını tamamladı ve rövanş maçında takımdaki yerini aldı.

Cenk Tosun'un yerine Hapoel Beer-Sheva karşısında gol arayan Aboubakar, 60 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı buldu.

Siyah-beyazlı formayla en son 24 Aralık 2016'da Süper Lig'de Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bazı maçları kaçırmıştı. Organizasyonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş kadrosuna dahil olan Aboubakar, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

İSRAİLLİ BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile yaptığı karşılaşmayı siyah-beyazlı ekibin İsrailli taraftarı Yahudit Şalit de Vodafone Arena'da izledi.

Eşi Ishak Şalit ile İsrail'in Beer-Sheva kentindeki Atatürk ve Şehitler Anıtı'nın bakımını gönüllü yapan ve Beşiktaş taraftarlığıyla bilinen Yahudit Şalit, yönetim kurulunun davetiyle takımını 10 yıl sonra İstanbul'da izleme fırsatı buldu. Yahudit Şalit, eşi Ishak Şalit ile tribünde takımına destek verdi.

EVERTON LUİZ'E TARAFTAR DESTEĞİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Sırbistan Ligi'nde oynanan Rad Belgrad-Partizan mücadelesinde ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı saldırılarına maruz kalan Partizan'ın Brezilyalı futbolcu Everton Luiz'e destek verdi.

Taraftarlar, kale arkası tribününe "Her zaman seninleyiz Everton Luiz" anlamına gelen İngilizce pankart astı.

HAPOEL BEER-SHEVA'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'a sahasında 3-1 yenilerek turu zora sokan Hapoel Beer-Sheva ise rövanş mücadelesine 4 farklı isimle çıktı.

Geçen haftaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Ben Bitton, Maharan Radi, Elyaniv, Maor Melikson yedekler arasında yer aldı. İsrail temsilcisinde bu oyuncuların yerine Mohammad Ghadir, Matan Ohayon, Ben Sahar ve Vladimir Broun ilk 11'de görev aldı.

Tribünde Hapoel Beer-Sheva taraftarları yer almazken, konuk takım için ayrılan tribünde Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına destek verdi.