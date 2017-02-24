Dursun Özbek: Volkan Demirel'i şikayet ettik

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı Son 16'ya kaldığı için Beşiktaş'ı tebrik eden Başkan Özbek, "Hepimiz gurur duyduk. Şansları bol olsun. Federasyon bizim federasyonumuz. Biz seçtik. Dolayısıyla aramızda soğuk rüzgar gibi bir sıkıntımız yok. Profesyonel anlamda çok büyük bütçelerle yönetilen kulüpler var. Camialar çok büyük. Galatasaray deyince sadece yönetim kurulu, genel kurul diye düşünmemek lazım. 30 milyondan fazla taraftarı olan bir kulüp. Federasyon ile girdiğimiz diyalog, zaten Türkiye'nin futbol gündeminde olan hakem hataları. Bunları hep dile getirdik. Federasyon bizim rakibimiz değil. Biz her şeyin daha düzgün yürümesini istiyoruz" şeklinde konuştu.