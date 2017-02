15 yılda 15 kupa kaldırdım bunu konuşun!

“Mevcut kadroda en çok şampiyonluk kazanan oyuncuyum. Hep kötülerde varım da şampiyonluklarda yok muyum? Her türlü eleştiriye açığım. Fakat bunun da bir dozu var”

Beşiktaş ile pazartesi günü oynanacak derbide görev alması halinde 350. lig maçına çıkacak olan Galatasaray'ın tecrübeli ismi Sabri Sarıoğlu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Altyapısından çıktığı sarı-kırmızılı takımın formasını giymekten her zaman gurur duyduğunu dile getiren 32 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

1996 yılından beri Galatasaray'dayım. Hep mutlu günlerimiz olmadı. Bazen kötü dönemleriniz oluyor. Performans olarak düştüğünüz anlar oluyor. Çok acılar çektim.

Kimse 15 yılda 15 kupa aldığımı dile getirmiyor. Mevcut kadroda en çok şampiyonluk kazanan oyuncuyum. Hep kötülerde ben varım da şampiyonluklarda ben yok muyum? Her türlü eleştiriye açığım. Fakat bunun da bir dozu var. Saygı ve sevgi çerçevesinde olması gerekiyor. Art niyetli olunca buna katılmıyorum.



TEK YÜREK OLUP DERBİYİ KAZANACAĞIZ

Kulüp ben konuşunca zarar görecekse hiç konuşmam. Ben zarar görürüm daha iyi. Beni ben yapan Galatasaray camiası. Galatasaray olmayan bir hayat hiç düşünmedim.

Puan farkını azaltıp liderlik için Beşiktaş'ı yakalamamız lazım. Taraftarımızın bize destek vereceğine inanıyoruz. Onların yardımıyla bu maçı kazanacağız. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Tek yürek olup Beşiktaş'ı yeneceğiz.

14-15 senenin ardından 350. lig maçı Beşiktaş karşılaşmasıyla olacak. Her maçın benim için ayrı bir yeri ve güzelliği var. Galatasaray forması altında çıktığım her maç ayrı bir gurur. Bu nedenle de çok mutluyum.



