Atiker Konyaspor-Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk oluyor.

Ligin ikinci yarısında deplasmanda maç kaybetmeyen Trabzonspor kaldığı yerden seriyi sürdürmek istiyor. Dış sahada Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0'lık skorlarla geçen Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçından kayıpsız ayrılarak deplasmanda üst üste 4 galibiyetini elde ederek kaldığı yerden seriye devam etmek istiyor.



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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Saat: 19.00

Hakem: Halis Özkahya

Yayın: beIN SPORTS 1

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Vukovic, Ali Turan, Douglas, Jonsson, Hadziahmetovic, Volkan, Fofana, Halil İbrahim, Rangelov

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Onur, Pereira, Mustafa, Uğur, Mas, Yusuf, Onazi, Medjani, Castillo, Olcay, Rodallega

Teknik direktör: Ersun Yanal



32. RANDEVU

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, bu maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor, 6 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 44 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 33 gol gördü.

Öte yandan, taraflar arasındaki en farklı galibiyeti 1991-1992 sezonunda Trabzonspor, sahasında 4-0lık sonuçla elde etti.



BU SEZON 4. MAÇ

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, bu sezon 4. kez rakip oluyor. İki takım arasında yapılan 3 maçta Trabzonspor 2 galibiyet alırken, bir müsabaka da beraberlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadında oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda eşleşen iki takım arasında Konya'da yapılan ilk karşılaşma 0-0 sonuçlanırken, ikinci maçta bordo-mavililer 1-0 galip geldi.



KONYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Konya'daki 15 maçın 6'sında galip geldi. Deplasmandaki 5 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 4 kez de yenildi. Bordo-mavili ekip, Konya deplasmanında son 3 sezonda 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken, gol atamadı. Konya deplasmanından en son 2010-2011 sezonunda 2-1lik galibiyetle dönen Trabzonspor, 2013-2014'te 0-0 berabere kaldığı rakibine, 2014-2015'te 1-0, 2015-2016'da da 2-0 mağlup oldu.



İLET FİYATI ÖNCE 900 TL AÇIKLANDI, SONRA 120 TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ



PFDK'nın aldığı kararın haksız olduğunu belirten Atiker Konyaspor yönetimi PFDK'ya tepkisini göstermek için misafir takım Trabzonspor'un taraftarının bilet fiyatını 900 lira olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından biletler Cuma günü saat 11.00'den sonra satışa çıkartıldı. Yaptıkları görüşmeler sonrası bu kararından vazgeçtiğini açıklayan Atiker Konyaspor yönetimi, saat 21.15 sıralarında resmi internet sitesinden açıklama yaparak Trabzonspor taraftarının mağdur olmaması amacıyla 900 TL olan bilet fiyatını 120 TL'ye düşürdüğünü bildirdi.



200 BORDO MAVİLİ TARAFTAR TAKIMINI DESTEKLEDİ



Yönetimin açıkladığı yeni bilet fiyatının ardından bordo mavili ekibin taraftarları takımlarını desteklemek için bugün tribündeki yerini aldı. Yeşil beyazlı taraftarlar için ayrılan tribünler boş kalırken, yaklaşık 200 bordo mavili taraftar takımını destekledi.



ATİKER KONYASPOR TARAFTARI İÇİN DEV EKRAN



PFDK'nın verdiği ceza nedeniyle stadyuma alınmayan Atiker Konyaspor taraftarı için stadyumun önüne dev ekran kuruldu. Karşılaşmayı stadyumun önünden izleyen yeşil-beyazlı taraftarlar ısınmak için kovaların içerisindeki odunları yaktı.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ



Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu'nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Sadece Trabzonspor taraftarının alındığı karşılaşmaya taraftarlar üstleri aranarak alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.



ATİKER KONYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'u konuk eden Atiker Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman, son oynanan Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Ligde oynadığı Gençlerbirliği maçının 11'inde yer alan oyunculardan, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Milosevic, Bajic ve sarı kart cezalısı olan Ömer Ali Şahiner Trabzonspor maçında yedek soyundu. Bu oyuncunun yerine Fofana, Douglas, Jonsson, Halil İbrahim Sönmez ve Rangelov forma giydi.



TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde bulunan Durica ve Okay Yokuşlu'nun yerlerine, Mustafa Akbaş ile Medjani karşılaşmada forma giydi.



TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK



Trabzonspor'da sakatlığı bulunan kaleci Furkan ve Durica ile kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici Konya'ya gelen kafilede yer almadı. kart cezalısı olan Okay ise takımını desteklemek üzere Konya'ya geldi.



TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA



Bordo mavili ekipte sakat oyuncuların yanısıra sarı kart sınırında bulunan 5 oyuncu bulunuyor. kaleci Onur kıvrak, Uğur Demirok, N'Doye, Rodallega ve Aytaç Kara Atiker Konyaspor karşılaşmasında sarı kart gördükleri taktirde cezalı duruma düşecek.



YEŞİL BEYAZLILARDA TEK EKSİK ÖMER ALİ



Atiker Konyaspor'da ise tek eksik Ömer Ali. Yeşil beyazlı ekipte sakat oyuncu bulunmazken, kart cezalısı olan Ömer Ali kadroda yer almadı.