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Türk futbolunun müthiş golü Almanya'yı salladı!

  • Giriş Tarihi: 25.2.2017 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.2.2017 12:47
Türk futbolunun müthiş golü Almanya'yı salladı!
Türk futbolunun müthiş golü Almanya'yı salladı!

Almanya'da forma giyen 18 yaşındaki Ömer Akbel, attığı rövaşata golü ile Alman basınında gündeme oturdu.

Almanya, Türk futbolcu Ömer Akbel'in attığı mühtiş golü konuşuyor. Arminia Klosterhardt'ın U19 Takımında forma giyen Ömer Akbel'in VfR Fischeln'le oynanan maçta attığı rövaşata gole haftaya damgasını vurdu.

Kornerden gelen topa, doğrudan yaptığı rövaşata vuruşu ile ağları sarsan genç futbolcu için Almanlar, "'FIFA Yılın Golü Ödülü'ne aday gösterilmeli" yorumunda bulundu. Attığı gol nedeniyle birçok tebrik mesajı aldığını söyleyen Ömer hakkında 'genç Ronaldo' benzetmesi de yapıldı.

İşte Ömer Akbel'in Almanya'da çok konuşulan golü...