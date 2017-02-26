Birinin artısı diğerinin eksisi

Ligin kanat ortalarından en fazla atak yaratan ekibi olan ve Cenk gibi ligin en çok kafa ile gol atan oyuncusuna sahip olan Beşiktaş ile hava toplarından en fazla ağlarında gol gören Galatasaray yarın TT Arena'da karşı karşıya geliyor. Galatasaray, şampiyonluk yarışına havlu atmamak için mücadele edecekken, Beşiktaş ise rakipleri ile arayı açmanın peşinde. İşte iki ekibin öne çıkan çarpıcı özellikleri:



KANATLAR QUARESMA'YA EMANET

Geride kalan haftalarda 301 orta yapan ve bunların 85'inde isabet sağlayan Beşiktaş'ın hava toplarından 12 gol yiyen Galatasaray karşısında en büyük kozlarından birisi yine Ricardo Quaresma olacak. Şu ana kadar 190 orta yapan ve bunların 66'sında isabet sağlayan Portekizlinin, attığı 1 golünün yanında 9 da asisti bulunuyor.



SADECE 3 İSABETLİ PAS FAZLA YAPTILAR

Ligin en fazla pas yapan iki takımının karşılaşmasında birçok oyuncunun 100 topla buluşma sayısının üzerine çıkması muhtemel. Beşiktaş geride kalan 21 haftada 10 bin 713 isabetli pas yaparken, Galatasaray ise 10 bin 710 sayısına ulaştı. Başarılı pas oranı; Beşiktaş'ta yüzde 82, Galatasaray'da da yüzde 81.



ŞUT SAYILARI BİRBİRLERİNE EŞİT!..

İsabetli pas performansları arasında sadece üç paslık fark olan Beşiktaş ve G.Saray'ın, rakip kalelere 21 haftada attıkları şut sayılarında ise eşitlik var. Takımlar şu ana kadar 300'er şut atarken, Beşiktaş bu şutların 125'inde, Galatasaray ise 121'inde isabet sağladı. Bununla beraber siyah beyazlı oyuncular 300 şutta 43 gol bulurken, Galatasaray ise 40 gol atabildi.



SAVUNMADA BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE

İki ekibin rakiplerine verdikleri gol pozisyonları ve yedikleri goller incelendiğinde; Beşiktaş 81 gol pozisyonu verip 18'inde topu ağlarında görürken, Galatasaray ise 90 pozisyon verip, 21'ine gole engel olamadı. Kalesinde gördüğü 18 golün 12'si kafa vuruşlarından gelen Galatasaray'a karşı Beşiktaş savunması bu verilerde bir adım önde.



BİRİ GOL KRALINA, BİRİ ASİST KRALINA

Bu sezon Beşiktaş forması ile 4'ü kafa ile 16 golü olan ve kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan Cenk Tosun, bununla beraber 3 de asist yaparken, gol krallığı yarışında başı çekiyor. Oyuncu aynı zamanda Süper Lig'in en fazla şut (67) ve isabetli şut (31) atan ismi durumunda. Galatasaray'da ise 2 gol atan ve 11 asist yapan Wesley Sneijder asist krallığı listesinde ilk sırada yer alıyor. İkinci sıra ise 9 asistle Quaresma'nın.



SON 15 DAKİKADA ASLAN HAREKETE GEÇİYOR

Beşiktaş'ta dakikalara göre gollerde eşit bir dağılım ortaya çıkarken, Galatasaray'ın ise son 15 dakikalara hızlı girdiği görülmekte. Sarı kırmızılı takım, gollerinin yüzde 30'unu yani 12'sini son 15 dakikada atarken, 8 golle bu aralık sonrası en çok ilk 15 dakikalarda skor üretmeyi başardı. Cim Bom'un en durağan gol aralıkları ise 4'er golle 16-30, 60-75 aralıkları.



ANALİZ: TANER KARAMAN