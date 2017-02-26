Gaziantepspor - Fenerbahçe (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sefa Yılmaz ve Lens'in karşılıklı golleriyle maçta durum 1-1

Şampiyonluk mücadelesinde gerilerde kalan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor'a konuk oluyor. Gaziantep Arena'da saat 19.00'da başlayan Gaziantepspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

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Gaziantepspor: Paulo Victor, Marquinhos Pedroso, Elyasa Süme, Wallace Reis, Barış Yardımcı, Sergey Kislyak, Anis Ben Hatira, Sefa Yılmaz, Mohammed Fatau, Marcinho, Nabil Ghilas

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Abdülkadir Kayalı, Orkan Çınar, Muhammed İldiz, Evans Kangwa, İlhan Parlak

Fenerbahçe: Fabiano, Gregory van der Wiel, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Moussa Sow, Jeremain Lens

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Josef de Souza, Salih Uçan, Aatif Chahechouhe, Fernandao



FENERBAHÇE'DE 3 YILDIZ KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 yıldız sınırda Zor günler geçiren Fenerbahçe'de kart sınırındaki oyuncuların çokluğu da sıkıntı yaratıyor. Kanarya'da Volkan Şen, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, Osmanlıspor maçında yer alamayacak.



Fenerbahçe ile Gaziantepspor, lig tarihinde 62. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 41-11 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 130, Gaziantepspor ise 58 gol attı.





Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.



SON 12 MAÇTAN 11'İNİ FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 12 maçtan 11'ini kazanan Fenerbahçe, birinde berabere kaldı, rakibine yenilmedi. Gaziantepspor, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında evinde 2-1 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe ile yaptığı 9 lig müsabakasını da yitirdi. Geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep'te yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında yine İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.



GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Gaziantepspor, Gaziantep'te ise 30. kez karşı karşıya geliyor. Gaziantep'te yapılan 29 lig maçında Fenerbahçe 13, ev sahibi ekip 10 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere bitti. Gol sayısında ise Fenerbahçe'nin 54-39 üstünlüğü bulunuyor. Bu arada, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda Gaziantep'te yapılması gereken maç, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle Mersin'de oynanmış ve Fenerbahçe 2-0 galip gelmişti.







LİGİN GOL REKORU

59. sezonunu yaşayan lig tarihinde şimdiye dek bir maçta en fazla gol, Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasındaki karşılaşmada filelere gitti. 1991-1992 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da yapılan maçı sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Bu maçta atılan toplam 12 gol, ligde şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay kendi kalesine, Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ve Fenerbahçeli Semih Yuvakuran kendi kalesine attı.



TARİHE GEÇEN BİR DİĞER MAÇ

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında ligde 2000-2001 sezonunda İstanbul'da yapılan maç da adeta nefesleri kesti. Ligde 29. haftada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Fenerbahçe 61 puan ve averajla lider, Gaziantepspor ise 58 puanla üçüncü sırada başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantepspor 3-0 önde kapadı. İkinci yarıda adeta coşan Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle inanılmazı gerçekleştirip, sahadan 4-3 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçti.







EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasındaki randevular genelde gollü maçlara sahne oluyor. Fenerbahçe, rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini, 2007-2008 ve 2014-2015'te Gaziantep'teki maçlarda 5-0, tarihe geçen 1991-1992 sezonunda 8-4, 1981-1982 ve 2003-2004'te 5-1, 1998-1999 sezonunda da 4-0'lık skorlarla aldı. Gaziantepspor ise Fenerbahçe önünde en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 5-1'lik sonuçla elde etti.



Gaziantep Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini burada çok sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Havalimanından çıkan futbolculara, taraftarlar, "Burası babanızın çiftliği değil. Bu formanın hakkını verin. İstila değil istifa edin" sloganları ile tepki gösterdi. Taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganları ile de kulüp yöneticilerine tepki gösterdi. Futbolcuların tepki nedeniyle moralinin bozuk olduğu görüldü. Bazı taraftarlar futbolcular Volkan Şen, Sow, Lens'e sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi.