İngiltere Lig Kupası Manchester United'ın

Manchester United, İngiltere Lig Kupası finalinde Southampton'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Wembley Stadyumu'nda oynan mücadeleye Manchester United hızlı başladı. 19. dakikada Zlatan İbrahimovic, takımını 1-0 öne geçirdi. ManU 38. dakikada Lingard'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 45. dakikada Gabbiadini fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Southampton Gabbiadini'nin yeniden fileleri havalandırmasıyla 2-2'lik eşitliği yakaladı. 87. dakikada sahneye çıkan İbrahimovic, attığı golle hem skoru belirledi hem de Manchester United'a kupayı kazandırdı.



Manchester United, Ibrahimovic'in iki gol attığı final maçında Southampton'ı 3-2 yenerek kupayı 5. kez müzesine götürdü. Sezon başında teknik direktörlük görevine gelen Jose Mourinho, ağustos ayında Leicester City'yi 2-1 yenerek kazandıkları Community Shield'in ardından Manchester United'la ikinci kupasını havaya kaldırdı.







Lig Kupası'nı daha önce Chelsea ile de 3 kez kazanan Portekizli teknik adam, kupa sayısını 4'e çıkararak Brian Clough ve Sir Alex Ferguson ile kupada en çok şampiyonluk yaşayan üç teknik adamdan biri oldu.

