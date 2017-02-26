Karabükspor - Gençlerbirliği (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Karabükspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında günün ilk maçında Karabükspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ın saat 13.30'da başlayan maçı Barış Şimşek yönetiyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekip Kardemir Karabükspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.



22. dakikada Poko'nun ceza yayının yanından sağ ayağıyla yaptığı vuruşunda top üstten auta çıktı.



27. dakikada Kerim'in sağdan ortasında Traore'nin altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



38. dakikada Anıl Karaer'in Kerim Zengin'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi.



39. dakikada penaltı atışını kullanan Seleznov topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Barış Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Mehmet Tekin xx



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Dany xx, Gaman xx, Latovlevici xxx, Tanase xx, Kerim Zengin xx, Ceyhun xx, Poko xxx, Traore xx, Seleznov xxx, Yatabare xx

Yedekler: Ercüment, Paul Papp, İlhan, Skulason, Serdar, Ermin Zec, Fatih Atik

Teknik Direktör: Zoran Barisic



Gençlerbirliği: Hopf xx, Uğur xx, Serdar Gürler xx, Dos Santos xx, Aydın Akbulut xx, Selçuk Şahin xx, Matei x (Scekic dk. 26 x), Rantie xx, Khalili xx, Anıl Karaer xx,

Yedekler: Taha, Vedat Muriç, Milinkovic, Baruffi, Velikonja, Umut Sözen

Teknik Direktör: Ümit Özat



Sarı Kart: Dos Santos (Gençlerbirliği)

Gol: Seleznov (dk. 39 pen.) (Karabükspor)