Kriz kapıya dayandı!

Beşiktaş yönetimi ile Yalçın Karadeniz arasındaki gerilim stat kapılarının açılmaması nedeniyle daha da arttı. Karadeniz, “Hukuk karar verene kadar Divan başkanı benim” dedi

Geçen yıl Mayıs ayında yapılan Divan Kurulu seçimini kazanan Yalçın Karadeniz'in aldığı disiplin cezası nedeniyle başkanlığının düştüğünü savunan Beşiktaş yönetimi, önceki gün toplantının hukuksuz ve yetkisiz olduğunu belirten bir açıklama yayımladı. Karadeniz ise olağan toplantının yapılacağını belirterek üyeleri Vodafone Arena'ya çağırdı. Yaklaşık 300 üye stadın önünde toplanırken, kapıların açık olmaması nedeniyle içeriye giremedi. Bunun üzerine noter çağrılarak durum tespiti yapıldı. Başkan Yalçın Karadeniz, "Durumun bu hale gelmesinin nedeni ben ve yönetimim değildir. Bu olayın sebebi benim için başlatılan linç kampanyasıdır" dedi. Genel kurul üyesi Ali Rıza Dizdar ise olayların bu noktaya gelmesine sebep olan davayı açanın kendisi olduğunu belirterek, kınama cezasının yanlış olduğunu ve Karadeniz'i desteklediğini söyledi.