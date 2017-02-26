Rıdvan Dilmen'in yabancı isyanı

SABAH Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantepspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, "Maçı hangi kanal veriyor? Türkiye Ligi mi? Ya nasıl bir Türkiye Ligi... Antep'te 9 yabancı oynuyor ve ne ilginç ki bundan da en çok yakınan Bülent Uygun." dedi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Gaziantepspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.



Dilmen şunları söyledi:



"Maçı hangi kanal veriyor? Türkiye Ligi mi? Ya nasıl bir Türkiye Ligi... Ben Fatih Terim olsam ne adam yollarım oraya ne de kendim seyrederim. Antep'te 9 yabancı oynuyor ve ne ilginç ki bundan da en çok yakınan Bülent Uygun.

Gole kadar ibre Gaziantepspor'dan yanaydı. Golden sonra Fenerbahçe'den yana oldu. Fenerbahçe'de oyun isteği, 'Şampiyonluktan koptuk' diyen bir hocaya göre iyi.

Maç berabere biterse iki takımın da teknik direktörü mutsuz olurlar. Bir puan iki takıma da bir şey kazandırmaz."

