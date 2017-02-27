Felipe Melo'dan derbi mesajı, Beşiktaş'a gönderme!

Felipe Melo, Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi eski takım arkadaşlarına destek mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan Beşiktaş derbisi öncesi eski takım arkadaşlarına destek geldi.

Futbol hayatını Palmeiras'ta sürüren Brezilyalı futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş attığı 4 golün ve dakikaların yer aldığı bir paylaşımda bulunarak, 'Haydi çocuklar, kalbim sizinle... Yeni bir tarih yazalım...' ifadelerine yer verdi.

33 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlardan kısa sürede büyük beğeni aldı.