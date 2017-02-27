Metin Tekin Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Ben maç öncesi öngörümde de "Tudor'un ne yapacağının oyunu belirleyeceğini" söylemiştim ki ilk yarı tamamen böyle oldu. Tudor'un planı defansif bir oyun anlayışından yola çıkıyordu. Evet top rakipteyken Galatasaray topun arkasına geçti, Çaykur Rizespor maçında olduğu üçlü savunmanın yanına Carole ile Yasin'i getirdi ve rakibi böylece karşıladı. Ama Tudor'un topu kazandıktan sonra bana göre planı yoktu varsa da hiç uygulayamadı ki bu da Beşiktaş'ın işine geldi. 7 puan fark cebinde olan Beşiktaş ise topa sahip olarak çok da fazla ileri çıkmadan oynadı. Futbol anlamında pozisyonsuz ve kalitesiz bir ilk yarı geçti diyebilirim. Ta ki Talisca'nın frikik golü olana kadar. Ki bu olmasaydı bence bu maçın 0-0'a kilitlenmiş bir oyun olacağını söyleyebiliriz. Ondan sonra görüntü değişti, maç gel-gitlere döndü. Beşiktaş için 'Artık şampiyonluktaki tek rakibi Başakşehir' diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Artık Beşiktaş'ın tek rakibi Başakşehir'dir.. Ondan da 4 puan önde olduğunu söylersek şampiyonluk için en büyük adayın herkesin düşündüğü gibi Beşiktaş olduğunu da da belirtebiliriz.

