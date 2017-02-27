Şişli-Mecidiyeköy metrosu kapatıldı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde bir grup taraftarın Şişli-Mecidiyeköy metrosunda meşale yakması sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle metro kapatıldı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbi öncesi Mecidiyeköy'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar, ellerinde meşalelerle metroyla Türk Telekom Arena'ya hareket etti. Şişli-Mecidiyeköy metrosu taraftar gruplarının meşale yakmasından dolayı yolcu girişine kapatıldı.

Güvenlik görevlilerinden alınan bilgiye göre, taraftarların içeri meşale yakmasından dolayı yoğun duman oluştu. Yolcuların metroya giriş güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Bazı yolcular yaşanan olaya tepki gösterdi.

Metrodaki dumanın dağılmasından sonra seferler normale döndü.