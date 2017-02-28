6 Süper Lig ekibine şok

Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Rizespor, Adanaspor ve Gaziantepspor PFDK'ya sevk edildi...

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Hukuk Müşavirliği'nce 28.02.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 27.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu AHMET İLHAN ÖZEK'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



BURSASPOR Kulübü'nün 24.02.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 26.02.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.