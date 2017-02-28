Lider her yerde lider! Arena'dan Kartal çıktı...

Galatasaray ve Beşiktaş ligin 22. haftasında kozlarını paylaştı. TT Arena'ya lider olarak gelen Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında yendi ve liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş, TT Arena'da karşı karşıya geldi.

Oldukça çekişmeli geçen maçta kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın golü 47. dakikada Talisca'dan geldi. Sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Talisca'nın vuruşu barajdaki Bruma'ya çarparak ağlarla buluştu ve Beşiktaş'ın galibiyet golü olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçla Galatasaray 40 puanda kaldı. Beşiktaş ise puanını 50 yaptı ve takipçisi Başakşehir'in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş bu sonuçla, ezeli rakipleri olan Galatasaray'a 10 puan, Fenerbahçe'ye de 12 puan fark atmış oldu.

Ligde gelecek hafta Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

İLK YARI

6. dakikada Quaresma'nın soldan ceza sahasına ortasında arka direkte Babel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada Podolski'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Carole, Fabricio'nun kalesini terk ettiği pozisyonda meşin yuvarlağı içeri çıkarırken, araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakikada Sneijder'in soldan ortasında arka direkte Yasin Öztekin, hızlı gelen topa istediği gibi vuramadı.

43. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Muslera yatarak topu kontrol etti.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan, ceza sahasının hemen önünden serbest vuruş kullanan Talisca'nın şutunda, barajda Bruma'ya çarpan top kaleci Muslera'yı yanıltarak ağlara gitti.

59. dakikada Bruma'nın ceza alanı dışından çektiği şutta, savunmaya da çarpan top kaleci Fabricio'da kaldı.

60. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Bruma'nın vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

71. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

82. dakikada Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Podolski'nin kötü vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

85. dakikada Podolski'nin sağ çaprazdan attığı sert şutta, top uzak kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.

Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Chedjou, Hakan Balta, Yasin Öztekin (Dk. 76 Rodrigues), Selçuk İnan (Dk. 60 Tolga Ciğerci), De Jong, Carole, Sneijder (Dk. 75 Eren Derdiyok), Bruma, Podolski

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 67 Beck), Atınç Nukan, Marcelo, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 83 Gökhan İnler), Quaresma, Talisca (Dk. 71 Tolgay Arslan), Babel, Cenk Tosun

Gol: Dk. 47 Talisca (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 22 Talisca (Beşiktaş), Dk. 37 Selçuk İnan, Dk. 90+3 Podolski (Galatasaray)

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN KARELER

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında derbi maçta Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, ligde görev verdiği ideal 11'ini zorlu müsabakada sahaya sürdü.

Son maçlarda cezalı ve sakat oyunculardan dolayı farklı isimleri oynatmak zorunda kalan Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynanan rövanş maçında dinlendirdiği bazı oyuncuları derbi maçta görevlendirdi. Hapoel Beer-Sheva ile yapılan ikinci maçta forma giymeyen Atiba Hutchinson, diğer lig karşılaşmalarında olduğu gibi savunmanın önünde oynadı. İsrail temsilcisi karşısında yedek başlayıp sonradan oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun da derbi maçta ilk 11'de yer aldı.

Atiba Hutchinson gibi Hapoel Beer-Sheva maçında oynamayan Gökhan Gönül de savunmanın sağındaki görevine döndü.

ATINÇ YİNE İLK 11'DE

Şenol Güneş, savunmanın göbeğini son maçlarda olduğu gibi Marcelo Guedes ve Atınç Nukan'dan oluşturdu.

Dusko Tosic'in cezası ve Matej Mitrovic'in de sakatlığında Atınç, Galatasaray derbisinde de oynama fırsatı buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ve Ryan Babel ilk 11'de görev yaptı.

ADRİANO DA TAKIMDAKİ YERİNİ ALDI

Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi maçında kadroda yer almayan Adriano Correia da takımdaki yerini alabildi.

Tecrübeli futbolcu, savunmanın solunda takımına destek vermeye çalıştı.

MİTROVİC KADRODA

Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta sakatlanan ve son iki karşılaşmada görev alamayan Matej Mitrovic, sakatlığının geçmesinin ardından yedekler arasında kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Andreas Beck, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Ömer Şişmanoğlu ve Vincent Aboubakar yedek soyundu.

Siyah-beyazlı takımda cezalı Dusko Tosic'in yanı sıra sakatlıkları süren Caner Erkin, Necip Uysal ve Demba Ba, kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR İLK KEZ TÜRK TELEKOM ARENA'DA

Siyah-beyazlı taraftarlar, Türk Telekom Arena'da ilk kez takımlarını destekleme fırsatı buldu.

Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'deki birçok maçta takımlarının yanında olan Beşiktaşlı taraftarlar, deplasman yasağı nedeniyle bugüne kadar Türk Telekom Arena'ya gelememişti. Siyah-beyazlılar, sezon başında deplasman yasağının kalkmasıyla zorlu derbi maçında takımlarına destek verme fırsatı yakaladı.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın taraftarları karşılıklı tezahüratta bulundu. Taraftarların zaman zaman küfürlü tezahürat yaptığı duyuldu.

GALATASARAY KADROSUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda değişiklikler dikkati çekti.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, ligde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Hırvat teknik adam, Çaykur Rizespor maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Martin Linnes, Garry Rodrigues, Josue Pesqueira ve Sabri Sarıoğlu'nu bu kez tercih etmezken, yerlerine Lionel Carole, Bruma, Sneijder ve Hakan Balta'ya görev verdi.

Sneijder, Hakan Balta ve Carole sakatlıklarının düzelmesinin ardından yeniden kadroya dönerken, disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Bruma da tekrar şans buldu.

Rodrigues, Sabri ve Josue yedek soyunurken, Linnes ise maç kadrosuna alınmadı.

TALİSCA: “DERBİDE GOL ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

TUDOR, İLK KEZ TARAFTAR ÖNÜNDE

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarı önüne çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin başındaki ilk müsabakasına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahını ise Beşiktaş derbisiyle yaptı.

Tudor, Beşiktaş'a karşı 3 haftada ikinci kez görev yaptı. Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'un başında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Tudor, ardından Galatasaray'la anlaşırken, 22. haftada bu kez sarı-kırmızılı ekiple Beşiktaş'ı ağırladı.

LEVENT TÜZEMEN: "GALATASARAY POZİSYON VERMEDEN KAYBETTİ"

MUSLERA, SİMOVİC'İN REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde görev alarak bir rekora da ortak oldu.

Uruguaylı file bekçisi, Beşiktaş karşısında da kaleyi koruyarak, Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıktı ve 27 yıldır Zoran Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçı oynayan yabancı oyuncu." rekorunu egale etti.

Derbi karşılaşmasını Türk Telekom Arena'da izleyen Simovic, rekoruna ortak olan Muslera'ya müsabaka öncesi bir plaket takdim etti. Kulüp ikinci başkanı Cengiz Özyalçın ise hizmetlerinden dolayı Simovic'e plaket verdi.

Öte yandan, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ise Beşiktaş önünde kariyerinin 350. lig maçında sahada yer aldı.

IGOR TUDOR: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

TRİBÜNLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Galatasaray taraftarları, Beşiktaş derbisine tribünleri büyük oranda doldurdu.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için tribünlerdeki yerini alırken, statta yaklaşık 40 bin izleyicinin olduğu görüldü.

BASININ İLGİSİ YÜKSEK

Galatasaray-Beşiktaş derbisine medya mensupları büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı takip etmek üzere toplam 270 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı açıklandı.

Maçı, Hollanda'da 1 ve Hırvatistan'dan 2 olmak üzere 3 yabancı basın mensubu da takip etti.

21 YAŞ ALTI LİGİ'NDE GALATASARAY KAZANDI

Derbi müsabakası öncesi her iki takımın 21 Yaş Altı Ligi'ndeki karşılaşmasında gülen taraf Galatasaray oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'de gerçekleştirilen maçı Galatasaray, 16. dakikada penaltıdan Berk İsmail Ünsal ve 77. dakikada Ali Ülgen'in golleriyle 2-0 kazandı.

Beşiktaş ise Şiyar Kepir ve Muhammed Enes Durmuş'un kırmızı kart görmeleri nedeniyle müsabakayı 9 kişi tamamladı.