Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maratonuyla kaldığı yerden devam ediyor... A Spor ve sabah.com.tr'den naklen izleyebileceğiniz maçta Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Büyük çekişmeye sahne olacak olan çeyrek final ilk maçları yarın ve perşembe günü de devam edecek. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan karşılaşmalar ATV ve A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor.



Turnuvanın açılış maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Atiker Konyaspor ise deplasmanda Sivasspor ile oynayacak. Medipol Başakşehir, sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.



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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Saat: 20:00

Hakem: Alper Ulusoy

Yayın: A Spor

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tunay, Castro, Adem, Koita

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Çaykur Rizespor: Gökhan, Ismael, Oboabona, Yakoubi, Orhan, Robin, Petrucci, Janster, Igiebor, Oğulcan, Edomwonyi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman