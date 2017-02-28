SABAH Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan DİLMEN

Tudor'dan kurtarıcı olmaz



Galatasaray evinde zaten berabere bitirmiyor, ya yeniyor, ya yeniliyor.

Rakibi de oyunu kaybetmeyen, deplasmanda kazanmayı bilen bir ekip. Tribünlerde taraftar var ama full değil. Avrupa'da yoksun, kupada elenmişsin, bu maç da 2016-17 sezonunu bitirmiş oldu. Beşiktaş, 2-3 rakibinden biri olan Fenerbahçe'yi Anadolu'dan topladığı puanlarla devirdi. Galatasaray'la işini kendi bitirdi, Başakşehir ise ayakta ama grogi durumda. Ligi beklentinin de ötesinde çok erken bitirmek üzere... Beşiktaş dışında hiç kimsenin 70 puanı göremeyeceğini düşünüyordum.

Bu tablo da netleşti.

Tudor'u Rize'de seyrettikten sonra bu maça taktiksel anlamda kafa yoracağını düşünüyordum. Tudor kurtarıcı değil, sezon başı antrenörü... Galatasaray, buraya kadar laylaylom idman yaparak geldi buraya kadar. Tudor hem fiziksel olarak sıkılaştırmak istiyor, taktiksel olarak da çalışıyor ama sezonu kaybetti. Sezon içi antrenörü değil benim için Tudor, bunu cebime koydum.

Fakat sezon başı için iyi olabilir.

Tudor'un hücuma geçtiği zaman arkada üçlü stoper fikri vardı, hücumlarda Carole öne çıktı. Savunmada ise Carole geriye gelip svunmayı dörtledi. Ne var ki şampiyonluk yarışında olman için Tolga'yı oyuna almazsın.

Bence 0-0'ken bile alınmaz, hoca 1-0'ken aldı. Bu halde Tolga'yı sokmak "Ben 3-0 yenilmek istemiyorum" demektir. Yaz için bir şey söylemem, iyi bir çalıştırıcı olabilir. Savunma disiplini vardı ama kulübün şartlarına sen uyacaksın.

Şu an sezon başı değil. 7 puan önde olan takıma bakarsan bir sürü hücumcu var. Hatta Gökhan Gönül de sakatlanmasaydı, Aboubakar hamlesini de yapacaktı. Kendi oyununu oynayarak ligi sürklase etti. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe sezonu gibi erken biter.

Galatasaray'ın bundan sonra çok puan kayıplarını göreceğiz.

Hatta şunu söyleyeyim, Podolski bir anda, Japonya'ya dahi gidebilir, 3 milyonu kurtaralım diyebilir.

Yönetim istifaya çağrıldı maç öncesinde.

Taraftar Dursun Bey'in cebinden geri almak şartıyla dahi olsa para koymasını anlamaz. Takıma da yönetime de inanmıyorlar. Gençlerbirliği maçına sıcak da olsa soğuk da olsa 15 bin kişi gelmez. Son kurşununu onlar da kullandı.

Bundan sonra Galatasaray sadece antrenman yapar.