İmzalar kağıda değil kalplere atılır

Önlerinde yapmaları gereken çok önemli işler olduğunu belirten tecrübeli hoca, “Şu an önceliğimiz mukavele değil, sonra oturur konuşuruz” dedi

Beşiktaş yönetimi, yakalanan başarıda başrolü biçtiği teknik direktör Şenol Güneş'e bundan yaklaşık iki hafta önce yeni sözleşme teklifinde bulundu. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile deplasmanda oynanan ve 3-1'lik skorla kazanılan karşılaşmanın dönüşünde konuyu Şenol Güneş'e açtı. Tecrübeli çalıştırıcıya, uzun yıllar birlikte çalışmak istediklerini söyleyen Çebi, "Hocam bir sene daha sözleşmen var. Opsiyonu da kullanabiliriz ancak bizim arzumuz çok daha uzun bir süre bu yolda beraberce yüremek. Yeni bir anlaşma yapalım. Sezon sonuna kalmadan bu işin bitmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz" dedi.



'DÜŞÜNCENİZ BENİ MUTLU ETTİ'

Teklif için teşekkürlerini sunan Şenol Güneş ise "Bu düşünceniz beni çok mutlu etti. Ancak önümüzde yapacağımız çok iş ve kazanmamız gereken iki kupa var. Şu an önceliğimiz mukavele değil, sonra oturur konuşuruz. Beşiktaş'taki şu sözü çok seviyorum; 'Burada imzalar kağıtlara değil, kalplere atılır.' O yüzden benim için sizin ve taraftarların kalplerine attığım imza önemli" cevabını verdi. Bu görüşme sonrası Çebi, Güneş'in mesajını yönetim kuruluna iletti. Siyah-beyazlı idarecilerin, tecrüb eli hocanın sözlerini kulüpteki geleceği adına tatminkar buldukları öğrenildi.



YILDA 1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Beşiktaş'ın Mayıs ayı sonunda bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip olduğu Şenol Güneş, sezon başına 1.5 milyon Euro alıyor. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'ın başında çıktığı 87 maçta 53 galibiyet ve 20 beraberlik elde ederken, 14 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.