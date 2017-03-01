İşte Bursasporlu futbolculara yapılan saldırının görüntüleri

Bursaspor’un Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından takım otobüsünü durduran bir grup taraftarın, kaleci Harun Tekin ile yaşadığı arbedenin görüntüleri ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan yeşil-beyazlı takım, dönüş yolunda bir grup taraftarın tepkisi ile karşılaşmıştı. Osmangazi Köprüsü çıkışındaki gişelerde takım otobüsünü durduran taraftarların futbolculara yönelik küfürlü konuşmalarının ardından milli kaleci Harun Tekin ile yaşadıkları arbedenin görüntüleri de sosyal medyaya düştü.

İŞTE BURSASPORLU FUTBOLCULARA YAPILAN SALDIRI