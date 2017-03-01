Paşa avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Büyük çekişmeye sahne olan çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa Popov ve Koita'nın attığı gollerle Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa: 1 - Çaykur Rizespor: 0

Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0





Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Castro (Dk. 74 Abdullah Durak), Tunay Torun (Dk. 37 Eduok), Adem Büyük (Dk. 85 Turgut Doğan Şahin), Koita

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Yakoubi, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın (Dk. 83 Kweuke), Nosa Igiebor (Dk. 68 Recep Niyaz), Petrucci, Oğulcan Çağlayan (Dk. 68 Tuszynski), Janster, Edomwonyi

Goller: Dk. 63 Popov, Dk. 90+2 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Yakoubi (Çaykur Rizespor), Dk. 88 Pavelka (Kasımpaşa)





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Tunay Torun'un ceza yayının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

19. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, Igiebor'un pasında savunmanın arkasında topla buluşan Edomwonyi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı futbolcunun sağına çekerek vurmak istediği topa, Kasımpaşa savunmasında Veysel Sarı son anda kayarak müdahale etti ve mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

23. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Koita'nın sağına çekerek yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Pavelka'nın ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

Müsabaka öncesi dün hayatını kaybeden eski milli futbolcu İsmail Kurt için saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada Kasımpaşa taraftarı olan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, karşılaşmayı tribünden takip etti.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Veigneau'nun hatasında orta sahada topu kapan Edomwonyi, kaleye yöneldi. Kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcu, çalım atmak isterken Ramazan topa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi. Savunma daha sonra topu uzaklaştırdı.

58. dakikada ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Castro ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Adem Büyük, kafayla topu arka direğe aşırdı. Uygun durumdaki Pavelka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

63. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan topla hareketlenen Pavelka'nın penaltı noktasına gönderdiği meşin yuvarlağa Popov sert vurdu. Savunmaya çarpan top, yeniden Popov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun ikinci şut denemesinde top filelerle buluştu: 1-0

67. dakikada Janster'in savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Edomwonyi, Titi'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Nijeryalı futbolcunun sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70. dakikada ceza sahası dışından Adem Büyük'ün sert vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'dan sekti. Seken topa hareketlenen Koita'nın ceza sahası sol çaprazından yerden vuruşunda, savunmada Yakoubi son anda meşin yuvarlağa ayak koydu ve topu kornere gönderdi.

90+2. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Turgut Doğan Şahin'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Koita'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-0 kazanarak nisan ayında Rize'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.





Kasımpaşa taraftarı olan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater (solda), karşılaşmayı eşi Philip De Waal ile birlikte tribünden takip etti.