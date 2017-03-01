Sivasspor - Atiker Konyaspor (Canlı)

Sivasspor ve Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Maç A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelede ikinci yarı oynanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 18.00'da başlayan ve A Spor'dan canlı yayınlanan maçı Sabah.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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